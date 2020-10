Harold Rivera: "Buscamos someter a los rivales siendo locales"

Independiente Santa Fe se mantiene en la senda del triunfo en el fútbol colombiano y goleó a Alianza Petrolera por 4-1 en la Liga Betplay.

El equipo 'Cardenal' defendió su condición de local y superó a un rival que no pudo hacer mucho ante la avalancha ofensiva del 'expreso rojo'. Precisamente, Harold Rivera, técnico del equipo, analizó el triunfo 'cardenal'.

"Sabíamos que el rival no era fácil, tienen mucha dinámica en la mitad del campo y me gustó que el equipo no perdió control del juego. Por momentos no tuvimos claridad, pero fuimos eficientes en los momentos que teníamos que hacerlo y por eso los cuatro goles", destacó el timonel, que tuvo tiempo para hablar del gol en contra: "Nos marcan en una jugada que sabíamos que trabajaban".

Sobre defender los puntos en El Campín, Rivera indicó que para buscar pelear por el campeonato es clave empezar por ganar los partidos en la casa.

"Siempre buscamos que el equipo desde el primer tiempo haga buenas presentaciones y sometamos a los rivales siendo locales, no solamente por el tema altura, sino también por juego. Someter al rival y poner intensidad, por momentos lo hicimos, pero el contrario también hizo que nos fuéramos al descanso empatados", puntualizó.

Por último, el entrenador contó lo que habló con los futbolistas para buscar un mejor desempeño dentro del campo. "Uno sabe lo preciso que es hablar, no dar el discurso sino decir lo puntual. Teníamos que mejorar y conectar algunos jugadores, eso hicimos".

Santa Fe es el segundo de la tabla de posiciones con 23 puntos en 12 partidos jugados y una diferencia de gol de 10 tantos.