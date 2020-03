Harold Rivera confesó tener "rabia" por la forma como se le fue el triunfo a Santa Fe

Harold Rivera, técnico de Independiente Santa Fe, habló en rueda de prensa tras el empate 1-1 ante Atlético Nacional en el estadio El Campín. El entrenador aseguró sentirse con rabia por cómo se dio el encuentro y perdió la posibilidad de llevarse los tres puntos.

Eso sí, el estratega dijo sentirse cómodo con la manera de jugar del equipo, pues en varios pasajes del encuentro Santa Fe fue superior y pudo aguantar el compromiso con un jugador menos en el campo.

"Tranquilo por el funcionamiento del equipo. Siento rabia por la forma como se nos va el triunfo. Al frente teníamos un gran rival, fuimos superiores en el primer tiempo, en el segundo nos complicaron un poco, pero hicimos un juego importante con diez hombres", analizó Rivera.

Respecto a la actuación de futbolistas como Diego Valdés y Patricio Cucchi, el timonel explicó por qué los utilizó en el frente de ataque. "Quise hacer la variante de jugar con dos atacantes para mirar y revisar cosas. Quería que Valdés tuviera un acompañante y creo que Cucchi y Diego hicieron una buena presentación. No me disgustó y tenemos otra opción", puntualizó.

De cara al próximo encuentro de Santa Fe ante el Deportivo Pereira, Rivera se refirió a no poder tener contar con Diego Valdés, por la expulsión que sufrió. "Contra Pereira no está Valdés, así que miraremos jugadores o cambio de esquema".

Asimismo, opinó sobre la lesión que sufrió Dairon Mosquera, que no podrá jugar frente al 'matecaña'. "Me preocupa lo de Dairon Mosquera, porque la banda izquierda siempre ha sido un problema. Tiene problema en el isquiotibial, espero que no sea grave, y si no miraremos una variante. Tendremos estos días para mirar", concluyó.

Santa Fe con este resultado es tercero de la tabla de posiciones con 13 puntos en ocho partidos jugados y una diferencia de gol de 5.