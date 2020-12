Harold Rivera, el estratega que le devolvió la ilusión a Santa Fe

Independiente Santa Fe no vivía el mejor momento deportivo en 2019. El club estaba en las últimas posiciones del campeonato y se comprometía en el tema del descenso para este 2020. Todo era oscuridad en el elenco rojo, hasta que apareció Harold Rivera, un hombre trabajador, de la escuela de nuevos técnicos colombianos que no había tenido la posibilidad de demostrar su talento en un grande del país. El 'Cardenal' le dio la oportunidad que necesitaba y el ibaguereño no defraudó.

Rivera llegó al 'León' un 6 de agosto de 2019 para apagar un incendio fuerte y con funciones de entrenador de transición. Su objetivo era ayudar a que Santa Fe saliera de las últimas posiciones de la tabla, terminar lo mejor posible el año y ya. En enero iba a ser sustituido; sin embargo, el destino le dio una gran oportunidad profesionalmente.

Las cosas salieron mejor de lo que se esperaba. El 'Cardenal' mejoró su fútbol, salió del fondo, se metió a los ocho y hasta peleó por el título. Estos hechos le dieron al presidente Eduardo Méndez los argumentos necesarios para sostener el proyecto de Rivera, darle el aval y la confianza para este 2020.

Hoy, 20 de diciembre el entrenador demostró la gran categoría y talento que tiene: convirtió a Santa Fe en el mejor equipo del año, le dio solidez defensiva y un juego de ataque demoledor, sin depender de individualidades, como en su momento ocurría en el cuadro albirrojo. El conjunto capitalino llegó así a una nueva final del fútbol colombiano y tiene la gran posibilidad de ganar el décimo título en su palmarés.

El rendimiento del equipo de Rivera es de 62% con 26 partidos ganados, 15 empatados y 9 perdidos. Ha marcado 39 goles y solo le han hecho 20.

Con 40 puntos en este campeonato, Santa Fe llega a la final ante el actual campeón colombiano, América de Cali.