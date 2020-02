Harold Rivera explicó cómo Santa Fe derrotó al América: “Este es un equipo serio”

Harold Rivera, técnico de Independiente Santa Fe, habló tras el triunfo del equipo 'cardenal' 2-0 ante el América de Cali en condición de local. El entrenador se mostró tranquilo por el resultado del equipo y resaltó que poco a poco irán engranando cada detalle para cumplir con el objetivo de pelear por el campeonato.

“Se van acomodando más las fichas y ahora tenemos problemas para armar ese once titular. Eso es placentero para nosotros porque tenemos una nómina competitiva”, analizó Rivera, que espera seguir creciendo con sus dirigidos.

Sobre cómo le ganaron al América, actual campeón del fútbol colombiano y en el papel el equipo más fuerte con Junior y Nacional en la Liga BetPlay, Rivera resaltó que, desde lo mental hasta la manera de ubicarse en el terreno de juego, fueron claves.

“En el primer tiempo no encontramos nuestro juego, no presionamos y el planteamiento quizás era diferente, no había claridad para llegar al arco contrario. América nos presionó y no nos dejó jugar. En el segundo, con las variantes, se dio como lo habíamos pensado”, puntualizó.

Finalmente, Rivera le envió un mensaje a la hinchada de Santa Fe para que continúe apoyando al equipo en busca de un mismo objetivo, el título del fútbol colombiano.

“Este es un equipo serio, que ha adquirido un convencimiento en conseguir los resultados. Eso es importante para nosotros. Ojalá se puedan convencer de que podemos y sigan confiando en el trabajo”, concluyó.

Con este resultado, Santa Fe escaló a la segunda posición del fútbol colombiano de manera parcial con 11 puntos. El próximo duelo del conjunto rojo es ante Millonarios en el clásico capitalino.