Hárold Rivera: la expulsión de Sambueza y lo que dijo del arbitraje

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe, reconoció que a su equipo le faltó contundencia ante La Equidad para llevarse la victoria en el partido de ida de las semifinales de la Liga Betplay. También se refirió al árbitraje del compromiso, criticado por los hinchas cardenales, sobre todo con la expulsión del mediocampista Fabián Sambueza.

“Son varias las sensaciones. Quizá no me siento tan tranquilo,porque con la expulsión ahí estuvo el VAR, pero en la jugada del penal, que cambiaba la historia del partido, creo que el jugador debe proteger el balón con el brazo en el pecho y no en la cara del jugador. Para nosotros hubo disciplina y para el rival no”, dijo Rivera.

En cuanto al empate, el entrenador fue claro: “pienso que fuimos superiores, controlamos al rival y quizá nos faltó resolver algunas situaciones de mejor manera. Después de la expulsión, Equidad tuvo un revulsivo, no nos metió atrás, pero empujó un poco y tuvo dos oportunidades de gol”, recalcó.

Rivera también habló del partido de vuelta en el estadio El Campín y de lo que hay que mejorar para no pasar apuros ante los aseguradores pensando en la final. “Por momentos hicimos mucho por el resultado, luego entramos en el juego de Equidad y la idea es retomar nuestro juego. Debemos recuperar a los muchachos. Miraremos en la semana cómo reemplazar a Sambueza”, destacó el estratega tolimense.