Harold Rivera valoró el punto pero se lamentó por el juego contra Millonarios

Millonarios y Santa Fe se encontraron en el Campín para cerrar la fecha siete de la Liga BetPlay y no pasaron del empate. Sin embargo, fue el cuadro embajador el que más cerca estuvo de romper la paridad y solo la gran actuación de Leandro Castellanos, quien tuvo una noche brillante, impidió que los de Gamero se quedaran con una victoria que les hace falta en el certamen local.

En ese sentido, Harold Rivera, técnico de Independiente Santa Fe fue claro y admitió que el resultado es importante, pese a que se mostró insatisfecho con lo futbolístico. "El punto es importante ante un gran rival como es Millonarios, afortunadamente para nosotros Castellanos tuvo una buena noche. En lo futbolístico no salgo contento porque veníamos realizando mejores presentaciones. Igual todo sirve para corregir, ahora viene un partido contra Nacional, así que tenemos que volver a jugar esos partidos que nos han caracterizado y nos tienen en la parte alta de la tabla", declaró.

Luego, se refirió a lo hecho por sus dirigidos: "Millonarios hizo por el partido, nos presionó la salida y nos ganó los rebotes. Varios jugadores no estuvieron en el nivel en el que se les conoce. Pero Millonarios generó situaciones que hizo que mis jugadores no se vieran bien y los hizo ver incómodos. Fue algo que pasó hoy, Arboleda venía de hacer su mejor partido, hay que corregir, pero confío en el nivel de mis jugadores y no me preocupo", añadió Rivera.

Así que concluyó hablando de lo que viene, pues se enfrentará a Nacional el próximo domingo: "Nos ha tocado un calendario fuerte, el domingo enfrentaremos al líder, tienen buena nomina, tenemos que recuperarnos y trabajar para salir a hacer una gran presentación. Hay que buscar las variantes y superar al rival".