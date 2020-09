Harold Rivera y su fuerte autocrítica hacia Santa Fe tras el clásico

Independiente Santa Fe igualó 1-1 ante Millonarios al último minuto, luego de un gran error del arquero del equipo azul Cristian Bonilla, tras el cobro de un tiro libre de costado. El cuadro rojo empató y salvó un punto; sin embargo, su técnico no le gustó cómo jugó el 'albirrojo'.

Para Harold Rivera, Millonarios sorprendió ampliamente a Santa Fe con un planteamiento ofensivo donde no dejó reaccionar al 'cardenal'. Por eso, el timonel fue muy autocrítico con el rendimiento de sus dirigidos.

“No me gustó el partido, lo que hizo Santa Fe, si bien planificamos un partido, Millonarios me sorprendió porque hizo un juego directo, distinto a lo que venía haciendo, intentamos jugar, pero no tuvimos claridad del mediocampo hacia arriba, hay que corregir, mejorar”, señaló en rueda de prensa Rivera.

Santa Fe no jugó bien en el partido, analizó Rivera, que le sorprendió por qué no se tuvo ninguna oportunidad de marcar y se empató por una jugada aislada.

“No tuvimos opciones de gol, hubo como un remate de Velásquez, Millonarios nos jugó con algo directo, tuvo variantes y nos estaban ganando esa segunda pelota, el equipo estuvo largo, afortunadamente estamos sumando, pero ya está, lo importante es que no se perdió”, indicó.

Finalmente, Rivera dice que nada es excusa y el paso a seguir es entrenar fuerte para potenciar el fútbol del equipo.

“Son partidos diferentes y el rival nos cortó los circuitos que estamos acostumbrados a tener, no fuimos el equipo que siempre vemos, hay que seguir trabajando y mejorando, no es excusa lo del parón, ya estamos entrenando en colectivo”, finalizó.