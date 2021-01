Hay 'novela' Dayro Moreno: nueva oferta internacional y reunión en Once Caldas

Uno de los nombres que genera gran incertidumbre en el mercado de fichajes del fútbol colombiano es Dayro Moreno, el experimentado y polémico delantero terminó su vínculo con Once Caldas y hoy es jugador libre; sin embargo, su futuro es incierto y no tiene tantas ofertas como se preveía.

Dayro Moreno regresó a Once Caldas en el mes de junio para disputar la segunda parte de la Liga Betplay luego de salir de Talleres de Córdoba (Argentina) por el mal momento financiero del club que los llevó a incumplirle algunos pagos. Su empresario Álvaro Muñoz avanzó con el equipo de Manizales y el delantero volvió a su tierra.

Lea también: Fatih Terim reveló charla con Falcao y dio señales de su futuro: hoy está en España

El rendimiento de Dayro no fue el esperado, pero tampoco fue malo; no obstante, Once Caldas no alcanzó los objetivos de la temporada y hubo rumores de algunos disgustos del delantero con Hubert Bodhert. El contrato finalizó y ahora busca equipo.

Hace un par de días se conoció sobre un interés del The Strongest de Bolivia por fichar a Dayro, pero el tema no ha avanzado mucho; asimismo, Rionegro Águilas hizo un sondeo por él, aunque al instante se descartó por factores económicos. En medio de todo eso, Dayro apareció este viernes en el entrenamiento de Once Caldas y despertó más rumores.

De interés: Julen Lopetegui firmó nuevo contrato con Sevilla: condiciones y detalles

Dayro Moreno no entrenó con el equipo, apareció para ver el entrenamiento a la distancia, pero sostuvo una charla con el nuevo técnico Eduardo Lara. No se sabe aún qué habló con el DT o si le gustaría seguir en Once Caldas, después saludó a sus excompañeros y se marchó.

En el cuadro manizalita sí hay interés por mantener a Dayro Moreno (volverlo a contratar), pero el tema económico es un gran impedimento para la institución, por lo que el delantero sigue esperando algunos llamados internacionales porque en Colombia ningún otro equipo lo ha buscado.