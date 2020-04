"Hay que encontrar mecanismos para la reactivación": presidente de Nacional

La tensa situación que atraviesa Dimayor, que se ha generado por varias disputas entre el presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, y algunos de los directivos de los clubes, sigue sin encontrar la puerta de salida. Sin embargo, en medio de las reuniones que se están llevando a cabo entre los máximos directivos de los diferentes equipos, en las que no ha participado el mencionado Vélez, se han ido encontrando soluciones, algo que destacó el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, en entrevista con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

"Venimos analizando los impactos que para cada club se han generado, cada uno de acuerdo con la estructura y a lo que han hecho, pues tiene diferentes necesidades, dando prioridad a la salud, al bienestar, pero buscando soluciones porque nuestro negocio es el fútbol", arrancó diciendo Pérez sobre las reuniones que se han sostenido en los últimos días y que continuarán este jueves.

Luego, sobre las alternativas del regreso a la competencia, entendiendo lo dicho por el gobierno, pero consciente de que hay que buscar alternativas, remarcó: "Hablar de una fecha es prematuro teniendo en cuenta los hechos recientes de la semana y las declaraciones del Presidente de la República, las cuales acatamos y respaldamos. Se van a presentar protocolos al gobierno nacional, y seguiremos trabajando paso a paso con firmeza pero siguiendo estos protocolos. Los departamentos médicos han participado en diferentes foros compartiendo experiencias y buscando aportar y sumar para encontrar soluciones y mecanismos para la reactivación".

De igual manera, se refirió a la visión del gobierno nacional: "Es claro que el Presidente se refirió a la situación del público, pero hay que ser flexibles y tener la mente abierta para retomar nuestro negocio que es el fútbol, así sea sin público. En las reuniones hablamos entre clubes, pero ya todos los temas con el gobierno sí se deben manejar a nivel institucional con las instituciones que nos agrupan como Dimayor y la Federación".

Finalmente, se refirió a las disputas entre los clubes: "Nosotros en particular hemos intentado sumar y unir, el fútbol colombiano debe encontrar más motivos para unir que buscar cosas que nos puedan separar. En este momento hay que pensar en lo que tenemos que trabajar para buscar soluciones y trabajar de manera conjunta.Vamos por el camino de encontrar nuevas soluciones y buen clima para trabajar encontrando consenso y no disenso. Hay diferencias que se han ventilado a través de los medios de comunicación y que se han debatido en asambleas, pero este no es el momento".