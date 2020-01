Hernán Torres destacó sus refuerzos, pero lamentó el empate del Tolima ante Medellín

Regresó el fútbol colombiano con un vibrante empate entre Deportes Tolima e Independiente Medellín en Ibagué a dos tantos. Los dos equipos tuvieron varios puntos altos, especialmente en materia ofensiva; y en el cuadro ‘pijao’ quedaron algunas dudas sobre el portero Álvaro Montero.

Tras finalizar el cotejo, el técnico Hernán Torres entregó sus impresiones del debut: “Nos deja contentos, los dos hicieron gol, es una muestra de lo que tienen y nos van a dar. Van a ser muy desequilibrantes, son jugadores jóvenes y con capacidad. No tendremos ninguna duda de contar con ellos”, señaló sobre Luis Miranda y Andrey Estupiñán que marcaron gol.

“Estábamos haciendo la presión mal, en el segundo tiempo lo corregimos y no volvió a salir el Medellín. Nos quedaba siempre una banda libre para presionar y nos metíamos muy atrás... los centrales estaban confundidos”, explicó sobre el funcionamiento táctico del Tolima.

Asimismo, se refirió a los goles que recibió su equipo: “Sin desconocer que Medellín es un equipo sólido con jugadores desequilibrantes, cuando a uno le hacen dos goles hay que revisar... Veo el video y ya tengo un análisis más concreto de lo que pudo haber pasado”.

Y cerró ponderando el trabajo de sus jugadores, pero lamentando no conseguir un triunfo en casa: “El equipo en el segundo tiempo fue perfecto, no pasamos afugias, jugamos sobre el arco rival... lógicamente siendo conscientes que tengo que mejorar más. Estoy contento con el sacrificio de mis jugadores; pero sabemos que para clasificar no se pueden perder puntos en casa. Hay que salir a recuperarlos”.