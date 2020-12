Hernán Torres respondió sobre su futuro en Tolima: mensaje para Gabriel Camargo

Frente a la ola de especulaciones que ubicaban en la dirección técnica del Deportes Tolima a una serie de entrenadores, sin que Hernán Torres tuviese la menor intención de irse, el estratega habló con los Dueños del Balón Ibagué y Alerta Tolima dando a conocer su decisión de continuar con la institución.

“Sigo concentrado en Deportes Tolima, mientras no me digan que me vaya, aquí estoy”, afirmó el Ibaguereño.