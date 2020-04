"Hoy pago las consecuencias de jugar infiltrado en América": doloroso relato

Uno de los jugadores que salió del América de Cali en la renovación de la plantilla de 2018 fue Éder Castañeda. El actual jugador de Atlético Bucaramanga fue víctima de las lesiones y de la intermitencia en su juego, pero no se guardó una palabra de agradecimiento para el elenco vallecaucano.

“Este tema de volver a jugar es muy contradictorio, anteayer habló el Ministerio de Salud y dijo una cosa y ayer dijo otra, creo que hay una confusión. Todos queremos que el fútbol vuelva, pero hoy en día no es una prioridad, ahora es la salud", señaló al tiempo que mostró su preocupación por la suspensión de contratos en el elenco ‘leopardo’ que lo afectó a él y sus compañeros.

Lea también: "En Junior quieren a las personas para exprimirlas"; Detalles de una grave demanda laboral

El jugador dejó de tener sus derechos deportivos en el club escarlata hace pocos meses y dio sus motivos: "Yo rompí vínculo con América ahora en enero y son obvias las razones por todo lo que he vivido, ritmo de juego, las lesiones, es entendible, pero soy un agradecido de haber sido parte de esta institución", comentó en el programa ‘Zona libre de humo’.

Luego reveló secretos de la lesión que lo tuvieron con un mal trasegar en el equipo: "En 2017 tuve una regularidad importante, en 2018 terminé con el talón fisurado, no tuve muy buena recuperación, me apuraron para regresar, eso fue culpa de ambas partes, pero nunca me hice el lesionado… En 2018, de enero a julio me cae una infección en el talón, eso fue en cuartos ante Junior y para el partido contra Millonarios me infiltraron, pero jugué con esa parte dormida, fue más las ganas de estar en cancha".

De interés: Frank Fabra fue nominado a mejor defensa de Argentina en la temporada 2019/2020

“Hoy en día estoy sufriendo las consecuencias de jugar infiltrado, todos los cuerpos no son iguales y se comportan distinto a los medicamentos y hoy estoy sufriendo por eso, por hacerme infiltrar… El médico Ochoa me infiltró ante Millonarios, pero fue más iniciativa mía, porque quería jugar; fue decisión mía y el error también", concluyó.