Hubert Bodhert: su futuro con Once Caldas y los momentos más duros del coronavirus

“Si no nos va bien en la liguilla y nos sentamos a tomar decisiones lo haremos de la mejor manera, pero hasta el momento lo que hablo con los dueños del equipo son cosas positivas… Yo creo que aquí este año el objetivo era meterse a los 8 y no se consiguió por una cantidad de dificultades con el tema de la pandemia”, reconoció el estratega.

Sobre su contagio de coronavirus, relató con dureza: “Yo salí de la clínica y yo a los cuatro días me presenté a entrenamientos desde las gradas, pero por afanarme me fui a Bogotá bajo un aguacero y después de ese partido me dieron dos semanas de incapacidad para cuidarme de una neumonía, no de Covid. Ya esta semana se acaba la incapacidad, pero he trabajado siempre con el equipo con mi asistente y el preparador físico y en los partidos nos comunicamos por teléfono y en el próximo partido vuelvo a la línea”, comentó pensando en la semifinal ante Millonarios.

“Lo más preocupante del covid fue que me atacó el sistema respiratorio y cuando entré a UCI mi mente empezó a divagar con cosas graves que me podían pasar, pero fueron cosas difíciles porque fue solo en una habitación, yo soy claustrofóbico… pero gracias a dios hubo un milagro, la inflamación bajó y de a poco me fui recuperando. Hay días donde me aparecen dolores fuertes en las piernas, no sé por qué; pero respiración no he tenido afectación todavía. Me siento fuerte con más energía y voy para adelante y que eso desaparezca con el tiempo”, finalizó sobre su recuperación.