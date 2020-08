Hubo un equipo que buscó a Gabriel Ochoa tras su retiro... él dijo tres veces 'NO'

Este sábado, el fútbol colombiano se puso de luto por la muerte de Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más ganador en la historia del fútbol profesional colombiano y que se convirtió en una insignia ‘escarlata’ siendo uno de los máximos ídolos de la historia del elenco vallecaucano por los títulos obtenidos y todo su trabajo en el club.

A propósito de su muerte, en Antena 2 se revivió una antigua entrevista que Gabriel Ochoa la concedió al periodista Jairo Chávez Ávila donde contó varios detalles de su carrera deportiva y entre todo eso reveló cuando Deportivo Cali o quiso fichar en tres ocasiones después de su retiro y él se negó rotundamente.

“Decidí en diciembre 22 de 1991 mi retiro y tuve posibilidades de volver, incluso Humberto Arias me ofreció 3 veces dirigir Deportivo Cali en 91, 93 y 94… Le dije ‘conmigo no, lleve al ‘Cheche’ (Hernández) que tiene experiencia’...", señaló en vida el estratega.

“En diciembre de 1991 en la torre de Cali me lo dijo, luego en el 93 me lo encontré en una fiesta de fin de año, ‘¿ahora sí o no?’, me dijo”.

“Después vino y me dijo: ‘¿me recomienda a Cheché?, me lo están ofreciendo, pero quiero que venga usted’… ‘Yo le dije que conmigo no’”, añadió.

Asimismo, Gabriel Ochoa Uribe manifestó que Humberto Arias estaba “loco’ por tenerlo a él en el banquillo del Deportivo Cali, pero él se negó porque ya había decidido su retiro. Eso sí, ahondó en un profundo respeto y admiración hacia el directivo.