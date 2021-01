Incertidumbre en Santa Fe: cuatro jugadores no inscritos que podrían salir

Independiente Santa Fe fue uno de los equipos que más contrataciones realizó para la temporada 2021 tras confirmar 10 nombres en el equipo. Todos en condición de jugadores libres y prestados desde otros clubes; de esa manera el ‘expreso’ armó un buen plantel para la Liga Betplay y la Copa Libertadores según las necesidades del técnico Hárold Rivera.

Sin embargo, la primera fecha sembró varias dudas en el equipo albirrojo luego que no estuvieran ni convocados los defensas Jeison Palacios y Dixon Rentería, quienes no sufrían ningún tipo de lesión. La pareja de centrales fue conformada por Fáiner Torijano y Alejandro Moralez y se sufrió una dura derrota contra Nacional.

Lea también: Conocido de Rueda: Selección Colombia tendrá preparador de arqueros argentino

Más allá del resultado, la preocupación pasa porque en pleno desarrollo del torneo podrían salir Palacios y Rentería tras no llegar a un acuerdo de renovación del préstamo con Santa Fe y sus respectivos clubes; y más lejos la opción de compra. Incluso ninguno de los dos está inscrito ante Dimayor por ahora.

Asimismo, podría salir otro jugador de Santa Fe. El mediocampista Enrique Serje no está inscrito en Dimayor y Javier López ( defensor recién llegado, pero que pertenecpia al club) tampoco; por lo que alguno de ellos podría ir en busca de nuevos caminos. Los otros jugadores que no aparecen inscritos so Gustavo Sánchez y Miguel Nazarith, pero ellos sí estarán en la temporada 2021.

De interés: ¿Se podrían ir dos jugadores de Millonarios? Lo que confirmó Enrique Camacho

De esa manera, en caso de darse la salida de los dos zagueros (Palacios y Rentería), Santa Fe quedaría solo con los centrales Miguel Nazarith, Fáiner Torijano, Alejandro Moralez y Javier López (si no sale), por lo que debería ir al mercado al menos por dos más. Asimismo, Hárold Rivera manifestó que quiere un lateral izquierdo antes de cerrar el mercado.