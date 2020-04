Independiente propuso un insólito canje al Deportivo Cali por Andrés Felipe Roa

En medio de la crisis que afronta la economía del fútbol sudamericano por cuenta de la pandemia del coronavirus, Deportivo Cali aspiraba a tener un salvavidas gracias a una deuda que tiene Independiente de Avellaneda con ellos debido a un dinero correspondiente a la transferencia de Andrés Felipe Roa

El club argentino debe una cifra cercana a los 900mil dólares luego de vencerse el préstamo del futbolista y hacer efectiva la opción de compra finalizando el año 2020. El futbolista es del gusto de Pusineri y de los fanáticos, pero Deportivo Cali se quedó esperando el dinero que se había pactado para un pago por medio de plazos. Ahí empezó la discordia.

Cuando en Independiente admitieron que no tenían cómo pagar la deuda y ahora menos por culpa de la pandemia, Deportivo Cali aseguró que pedirán a Roa de vuelta en el mes de junio. En Avellaneda no quieren desprenderse del jugador y ofrecieron a cambio un canje por Carlos Benavídez, mediocampista uruguayo de 22 años.

Al enterarse de esta situación, desde la directiva presidida por Marco Caicedo, aseguraron que a ellos no les interesa ningún jugador de Independiente y que quieren que se pague el dinero, o en el peor de los casos tener de vuelta a Andrés Felipe Roa para usarlo en el equipo de Alfredo Arias o intentar una transferencia internacional por otro lado.

Benavídez es un centrocampista uruguayo que ha estado en las selecciones menores de su país y que tuvo debut profesional en Defensor Sporting y hace dos temporadas milita en Independiente. No es habitual titular, a pesar de ser un prometedor futbolista.