Insólita anécdota de por qué Duván Vergara no llegó al Deportivo Cali

Uno de los jugadores más importantes en la actualidad del fútbol colombiano es el delantero Duván Vergara, quien ya suma dos títulos con América de Cali y ha despertado numerosos intereses en el fútbol internacional así como el pedido de la opinión deportiva para ser convocado a la Selección Colombia.

Vergara llegó a América de Cali en junio de 2019 en medio de una veloz operación del ‘escarlata’ para repatriarlo de Rosario Central, club argentino en el que no tenía muchos minutos tras haber llegado allí proveniente de Envigado. Sin embargo, el primer equipo que estuvo cerca del delantero fue el Deportivo Cali.

Deportivo Cali tenía casi listo a Vergara, pero por decisión técnica el fichaje se cayó y ahí apareció América de Cali para contratarlo al instante. Así lo contó Miguel Cardona, exdirector deportivo del Cali en ‘Zona Libre de Humo’.

"Cuando dirigía la secretaria técnica en Deportivo Cali fui muy claro con los agentes, les decía que me enviaran la hoja de vida 6 meses antes y no durante el mercado, algunos aceptaron la dinámica, otros no, eso generó algunas molestias", contó en primera medida.

"En el tema de Duván Vergara el comité me dijo ‘tráelo’, teníamos la sala de juntas lista para presentarlo, Marco Caicedo iba a mandar los pasajes y Pusineri nos dijo ‘yo me quedo así como estoy’", señaló Cardona.

“Yo le pregunté a Pusineri lo de Duván Vergara porque ya había tenido dos roces con él, a diferencia de Palavecino, Colorado y Dinenno que no pregunté para traerlo… Duván Vergara ya era jugador de Deportivo Cali, no había problemas con el préstamo y la opción de compra, ya estaba lista la sala de prensa para presentarlo y Lucas Pusineri dijo que no", añadió el exdirectivo azucarero.