Iván Duque, certero: los problemas de jugar la Liga Betplay a puerta cerrada

En medio de la cuarentena obligatoria que atraviesa Colombia en aras de evitar la propagación masiva del coronavirus, el presidente Iván Duque ha planteado una solución para la vida productiva del país y después del 27 de abril se levantarían algunas restricciones laborales para ciertos sectores de la industria y el comercio.

Así las cosas, se empezó a hablar sobre la posibilidad de regresar a la actividad del fútbol profesional colombiano que quedó suspendido en la octava jornada de la primera división y que algunos entienden como otro factor importante de la vida productiva del país, al respecto, habló el presidente de la República en ‘Emisora Atlántico’.

Lea también: Colombia superó los 3.000 contagios y confirmó 131 muertos

"Como lo he dicho con mucha claridad, la idea es retomar vida productiva pero no vida social… No podemos esperar que vamos a volver a fútbol, que vamos a volver a conciertos, ni vamos a volver a museos ni vamos a volver a teatros en un tiempo largo. Porque esta enfermedad se crece en ese alto contacto social", señaló en primera medida el mandatario.

Sin embargo, le preguntaron sobre la posibilidad de jugar la Liga Betplay, pero sin fanáticos en las gradas y contestó: “Nosotros inicialmente planteamos el tema de hacer el torneo a puerta cerrada, que fue una primera medida y muchos países de Europa optaron por lo mismo. Pero digamos las cosas como son; El fútbol es un deporte de mucho contacto físico, mucho contacto de sudor. Cuando usted ve un marcador de punta, marcando un delantero, prácticamente le está respirando encima y están chocando el uno con el otro y están en interacción de sudor. Muchos países que habían empezado los torneos a puerta cerrada, se dieron cuenta que muchos jugadores estaban exigiendo medidas de garantía en términos de seguridad".

De interés: "Hora de replantear todo": Egan Bernal cambiará su entrenamiento para el Tour

Continuó exponiendo las dificultades que él percibe para que el regreso del fútbol sea posible: "Eso implicaría que, para cada partido, todos los jugadores tuvieran que someterse a pruebas de COVID-19 y esas pruebas difícilmente las van a poder hacer el mismo día del partido para todos los jugadores, se está convirtiendo en una complejidad logística. Y en esa base hemos dicho que primero la salud. Es una discusión que han tenido muchas federaciones y la gran mayoría han tenido limitaciones para restablecer los torneos a puerta cerrada. En ese sentido, tanto el Ministerio del Deporte como el Ministerio de Salud, estarán siempre prestos a hacer todos los análisis”.

Y cerró puntualizando sobre la condición para poder desarrollar los juegos del rentado colombiano a puerta cerrada: “Pero si me pregunta, lo primero que tenemos que evitar es que tengamos grandes aglomeraciones. Por lo tanto, no habrá la vida deportiva de los estadios y también de otros escenarios deportivos donde hay aglomeración. Y en lo que tiene que ver con poder jugar a puerta cerrada, eso solamente se puede considerar sobre la base de que tengamos los mejores protocolos de seguridad, sino que también podamos asegurarles a los jugadores que en el contacto físico y en las canchas, no están expuestos a la enfermedad".