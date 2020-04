Iván Duque insiste: no hay condiciones para el regreso de la Liga Betplay

Finalmente, Iván Duque aseguró que "no vamos a ver el retorno a los estadios en tiempo corto" y "el torneo no lo vamos a recuperar en el corto plazo".

Puede ver: El número de contagios en Colombia sería de 12.000 por coronavirus

Cabe recordar que, en otras declaraciones a la ‘Emisora del Atlántico’, el dirigente también fue claro que es muy complicado que después de la cuarentena todo regrese a la normalidad. "Como lo he dicho con mucha claridad, la idea es retomar vida productiva pero no vida social… No podemos esperar que vamos a volver a fútbol, que vamos a volver a conciertos, ni vamos a volver a museos ni vamos a volver a teatros en un tiempo largo. Porque esta enfermedad se crece en ese alto contacto social", concluyó.