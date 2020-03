Jaguares explica por qué cesó contratos de algunos jugadores

Tras la decisión de Jaguares de cesar el contrato de trece futbolistas, Gabriel Carrillo, gerente del club explicó lo sucedido en el programa 'Fanáticos de Verde, Azul y Rojo' de Antena 2 en RCN Radio. Carrillo aseguró que esta fue la única posibilidad que tuvieron para cuidar la economía del equipo.

"Estos clubes se manejan de una manera diferente a como se manejan los grandes. Que son grandes por la afición, pues no solo son los títulos. Desde ahí salen muchos recursos, casi todos, pues la inversión en publicidad es mucho mayor. Aquí las taquillas son muy pequeñas, yo no hablaría de un equipo pequeño sino joven y nosotros estamos arrancando un camino contra equipos que tienen 70 u 80 años. Expectativas, chequeras y ciudades muy diferentes", dijo el directivo.

Por otro lado, hizo una comparación del manejo de la institución felina a cómo se controla una familia, ya que la idea es "evitar problemas y cumplir las obligaciones":

"Cuando uno ha manejado familia sabe que no puede gastar más de lo que tiene, de lo contrario termina en problemas y sin cumplirle a nadie", señaló.

Carrillo afirmó que en un principio trataron de llegar a un acuerdo con los jugadores, pero según él, estos no se pronunciaron , por lo que el club tuvo que tomar la decisión.

"Acá se trató de que los jugadores aceptaran una rebaja, no hubo respuesta de esto y el comité ejecutivo, avalado por el departamento jurídico, firma un cese de contratos de trece jugadores, somos 30, pero hay que proteger la institución", puntualizó.

El dirigente puso de ejemplo lo hecho por Millonarios, pero también explicó que el conjunto 'embajador' tiene la ventaja de que cuando se reanude el torneo tendrá cierta cantidad de partidos en condición de local en donde contará con buenas taquillas ante la gran hinchada que tiene.

"Millonarios hizo lo que hizo porque tiene 6 o 7 partidos en Bogotá y tienen una afición que siempre ha respondido. Acá la taquilla más grande que se tiene no llega a los 200 millones de pesos, para qué usted se pone a prometer cosas que no tiene cómo cumplir. Hoy no ha habido ninguna comunicación, ellos deben estar reunidos y tratarán de hablar con la directiva", indicó.

El gerente de Jaguares aseveró que cada futbolista tendrá la posibilidad de negociar con el presidente de la institución para arreglar cualquier situación.

"Cada cual se sentará en su momento con el presidente a negociar su salario y negociado esto, pues está de acuerdo porque jamás he visto que obliguen a nadie y siempre cumplen. Nadie esperaba esto, ni estaba preparado. No podemos comparar los equipos que llevan 80, 90 o 70 años, con un equipo que tiene 25 años, de los cuales lleva 20 en la B, con un sufrimiento terrible porque todo ha cambiado mucho", dijo.