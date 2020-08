Jaramillo aclara el posible conflicto de intereses que tendría si llega a la presidencia de Dimayor

"Uno podría tener una decisión técnica si hay un conflicto de intereses o no. Los conflictos de intereses a veces tienen una línea gris. Supongamos...yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y le tengo un aprecio a mi compañía (Bavaria) con la que he trabajado, pero una vez yo me comprometo con una empresa, supongamos que sea la Dimayor, mi lealtad, mi esfuerzo, todo será con esa empresa. Hay 36 equipos y ellos son las que deben tomar esas decisiones”, dijo Jaramillo sobre su cercanía con Bavaria y el actual medio de comunicación que tiene los derechos de la Selección Colombia.

“Al momento de tomar una decisión, esta debe pasar por el Comité de Ética, los clubes, etc. Hay que declararse impedido en su momento, ahora, hipotéticamente hablando, y ese es un mecanismo para asegurar total transparencia en cada determinación", afirmó Jaramillo, quien resalta que, si llegase a tener un conflicto, se declarará impedido en la toma de una decisión.

Finalmente, sobre el contrato con BetPlay como patrocinador del fútbol colombiano, Fernando Jaramillo sentenció: "Si el contrato está vigente hasta 2026, eso hay que respetarlo, punto. Las condiciones de un contrato no se pueden cambiar", concluyó.

Cabe recordar que el que será el nuevo presidente de la Dimayor se conocerá este jueves 6 de julio.