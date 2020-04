Jarlan Barrera recordó lo "doloroso" que fue perder la Sudamericana con Junior

Jarlan Juniro Barrera Escalona es uno de los volantes con más talento que ha surgido recientemente en el fútbol colombiano y que hoy en día se destaca con Atlético Nacional, líder de la Liga BetPlay Dimayor 2020 con 15 unidades tras haber debutado en Junior de Barranquilla y tenido un corto paso por Rosario Central de Argentina.

El mediocampista recordó en entrevista con Win Sports lo que fue la final de la Copa Conmebol Sudameriana con el conjunto 'tiburón' y lo "doloroso" que fue para él desperdiciar el tiro penal que le pudo dar el título al cuadro 'rojiblanco' y que significó en cierto modo un "divorcio" con la afición barranquillera.

"En mi caso miran el partido contra Atlético Paranaense, piensan que haber perdido el penal me dio igual y no sabe que sueño siempre con ese partido y la posibilidad de haber ganado una copa internacional. Siempre será para mi doloroso, pero son cosas del fútbol que aprenderé y espero en algún momento tener revancha", afirmó.

Por otro lado, Barrera destacó los aspectos que ha cambiado en su vida profesional y que le han permitido ser un futbolista más completo.

"Mi cabeza, he logrado cosas buenas, he cambiado muchas cosas, pero principalmente la mentalidad. Le he puesto cosas a mi juego que no tenía antes, táctica y defensa, no solo es ataque si no que ayudo al equipo a recupera la pelota", indicó.

El volante aseguró que vivió momentos difíciles en Rosario Central en donde hizo una buena amistad con Duván Vergara aunque ninguno de los dos contó con continuidad.

De igual forma, aseveró que uno de sus sueños seguirá siendo jugar en el exterior, principalmente en Europa para poder brillar como lo tiene pensado.

Jarlan también afirmó que respeta lo que piensa la afición de Junior, pero actualmente es hincha del equipo barranquillero, pero defiende los colores de Atlético Nacional.

"Se respeta lo que piensa cada uno. En Nacional saben que yo crecí en Junior, soy hincha, pero soy profesional y todo futbolistas quiere jugar en equipos grandes y dar el salto al exterior", puntualizó.

Por último, indicó que tiene el gran sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia, por lo que "no me voy a cansar hasta lo último por ser convocado".