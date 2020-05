Jefe médico de Conmebol habló sobre el protocolo sanitario de Dimayor

Sobre las herramientas sanitarias que quiere imponer Dimayor en el FPC, expresó: “He tenido la posibilidad de leer el protocolo colombiano, me lo ha enviado el doctor Gustavo Pineda con el que tengo una buena relación y estamos trabajando en la Conmebol… lo que Conmebol va a plantear son recomendaciones y queda a criterio de cada federación tomarlas o no. Es importante que las federaciones presenten herramientas a sus ministerios de salud basado en elementos científicos y médicos para buscar la reanudación”.

Asimismo, se expresó recordando que fue un jugador profesional: “A mayor prevención, menos contagio: yo te hablo como futbolista, cuando yo jugaba lo que menos deseaba era lesionarme… la motivación del jugador en este momento es mantener las medidas preventivas. El futbolista en ese aspecto respeta las reglas porque quieren jugar y volver a la vida que ellos escogieron”.

Luego recalcó el compromiso internacional para el regreso del fútbol: “Existen protocolos que se deben cumplir y los hemos trabajado con la FIFA, yo creo que esta semana sale un nuevo comunicado de FIFA en aspecto sanitario para trabajar de la mano del gobierno de cada país. El que hizo todo el tema sanitario de Alemania (liga que estaría cerca de volver) fue el médico de la UEFA; por eso es muy importante ser innovador siguiendo los pasos médicos. La solución no es quedarnos en la casa y salir en seis meses, hay que luchar contra eso”.

Pangrazio también habló sobre la situación en cada país: “El futbolista no está jugando hace un mes, tenemos que actuar en la parte psicológica y física para tomar las medidas médicas necesarias. Cada país es diferente y tiene etapas diferentes; por eso hay que trabajar con los ministerios de salud de cada país… El fútbol es una economía muy grande en el plano mundial para los aficionados y deportistas”.

Y cerró hablando del futuro de las Eliminatorias sudamericanas: “Hay que respetar las fechas que son FIFA… no obstante, estamos en abril y yo creo que el panorama para esos meses se va a aclarar mucho más. Hay que ir paso a paso”.