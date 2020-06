Jefferson Martínez contó su verdad sobre Millonarios y habló de otras ofertas

La gran polémica en el entorno del fútbol profesional durante esta semana pasó por cuenta de Millonarios y la sorpresiva decisión de fichar a Christian Vargas para reemplazar a Wuilker Faríñez, puesto que Jefferson Martínez no seguiría en el club, a pesar de ser el primero en la fila esperando la oportunidad de ser titular.

Varias versiones apuntaron a que Jéfferson Martínez habría renunciado a Millonarios tras no llegar a un acuerdo económico con el club por un aumento de sueldo que tenían antes de la pandemia para la compra de sus derechos deportivos. Ante eso, el guardameta dio su versión de los hechos.

Lea también: Preocupación en Santa Fe por Diego Valdés: podría llegarle una jugosa oferta

“Hasta el momento sigo siendo arquero de Millonarios, hasta el 26 de este mes que se termina mi contrato… Siempre he manifestado que quiero estar en Millonarios, estoy contento en la ciudad de Bogotá, la gente me ha tratado bien y me han acogido muy bien, tengo buena relación con mis compañeros. No tengo motivos para irme, vine a Millonarios con el objetivo de ser titular y ganar cosas”, señaló en diálogo con Win Sports TV.

“Debido a todo este tema de las especulaciones que yo había renunciado, he tenido acercamiento con otros clubes y también de afuera; pero cono yo le digo a ellos, mi prioridad es Millonarios, pero si no, tendré que buscar trabajo porque no me puedo quedar sin nada”, también comentó sobre posibilidades en otros equipos.

De interés: Roger Martínez ya tiene fecha para volver a los entrenamientos con América

Y cerró negando que él pretendiera más dinero y trasladó el problema a un desentendimiento entre Millonarios y Envigado (equipo que aún es dueño de se pase): “No sé qué tan lejos o cerca estén las negociaciones entre clubes, por mi parte, yo diría que un 100% estoy en Millonarios, pero no sé cómo están en ese punto. No se ha podido llegar a un acuerdo, no por mí, sino por un acuerdo entre clubes. Para llegar a una renovación, primero deben llegar a un acuerdo entre ellos. Se ha especulado mucho con que yo pedí más plata y demás, pero eso no es cierto”.