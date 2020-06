Jéfferson Martínez habría salido de Millonarios porque lo "marearon" con Atlético Nacional

Una noticia fuerte sacudió el mundo de Millonarios la semana pasada con la salida del portero Jéfferson Martínez, guardameta que tenía una opción de compra y tenía servida la titularidad del club azul porque Faríñez se irá a Francia. Sin embargo, cuando todo marchaba sobre ruedas, no hubo acuerdo del futbolista con el elenco bogotano y no le comprarán el paso a Envigado.

Martínez ha manifestado que todo lo que se dice en la prensa es falso y que él no renunció a Millonarios y que no pidió más dinero. No obstante, en el programa ‘Conexión’ de Win Sports TV, entregaron una inesperada versión, donde a Jéfferson le habrían hablado de una posibilidad de jugar en Nacional y eso afectó en su decisión.

"Alex Viveros lo trajo a Millonarios, pero no tuvo nada que ver en este proceso y realmente no conozco a la persona que asesoró a Jéfferson Martínez. Pero Jéfferson no tenía que pasar la carta, porque si él no estaba pidiendo aumento, el contrato se renovaba inmediatamente y Millonarios estaba obligado a comprarlo. Si usted pasa una carta, es porque no está de acuerdo con el salario y quiere, que es normal, ganar algo más” señalaron en primera medida.

“Lo de Jéfferson, si hubiera sido bien asesorado, deja que el contrato se renueve automáticamente y después entra y negocia con Millonarios, porque ya tenía el cuadro 'embajador' que comprarlo… Y alguien le dijo que en Nacional tenía posibilidades, a Jefferson 'lo marearon'. Sabemos que ahora sale Jefferson a decir que todo esto no es cierto”.

Y terminaron cuestionando con dureza a su empresario: “Pero el jugador fue 'mareado' en un momento clave de su carrera, fue 'mareado'. Si se queda tranquilo hoy tendría contrato con Millonarios, para Envigado la obligación de que el cuadro 'embajador' lo comprara. Hoy no tiene equipo… la persona que lo asesoró, le hizo un gran daño al jugador".

Por ahora, Jéfferson Martínez tiene contrato hasta el 26 de junio con Millonarios, pero luego de la contratación de Christian Vargas está prácticamente descartada su continuidad. Así las cosas, deberá regresar a Envigado y que el club naranja le defina su futuro, donde se habla que el guardameta tendría otras ofertas.