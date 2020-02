Jeison Medina: "Uno no sabe si más adelante pueda volver al América"

Una de las salidas más inesperadas en el último mercado de contrataciones en el América de Cali estuvo protagonizada por el delantero Jeison Medina, que era muy querido por la hinchada 'escarlata', por lo menos gran parte de los fanáticos americanos pedían que siguiera en el equipo teniendo en cuenta la participación en Copa Libertadores.

Sin embargo, antes de jugar la final ante el Junior de Barranquilla, la dirigencia del América le confirmó su no continuidad en el equipo. Esto lo tomó por sorpresa, pero a pesar de eso el jugador dejó abierta la posibilidad de retornar en un momento dado al cuadro 'escarlata'.

Medina no era titular fijo del club porque Michael Rangel estaba por encima de él, no obstante siempre se destacó cada vez que entró. Respecto a su salida, habló con 'Planeta Fútbol de Antena 2: "Sí, pero bueno. De eso se trataba el fútbol, de aprovechar las oportunidades que me daban y la gente del América me tiene un gran cariño, siento lo mismo por todo el apoyo que me brindaron. La idea es tratar de dejar las puertas abiertas, uno no sabe más adelante si puede volver", explicó.

Asimismo, contó cómo se dio su salida del conjunto 'escarlata': "Son temas de la parte directiva. Antes de la final ya sabía que no iba a continuar en América y bueno... mi mente ahora está en Pasto, estoy muy contento por el recibimiento de la gente y esperamos hacer un gran torneo", puntualizó. "Tengo contrato por tres años con el Pasto", agregó.

Actualmente Jeison Medina se encuentra actuando en el Deportivo Pasto, donde ha marcado 3 goles en los tres partidos jugados hasta ahora en la Liga BetPlay.