Jhon Duque: su futuro en Millonarios y los hechos de orden público en Bogotá

Este jueves, en la previa del ‘debut’ de Millonarios en el reinicio de la Liga Betplay donde enfrentará al Deportivo Cali el próximo sábado, el cuadro capitalino efectuó una rueda de prensa donde estuvo su capitán Jhon Duque.

Aunque se quería hablar del fútbol colombiano, fue inevitable por parte de los periodistas preguntarle sobre los últimos hechos de orden público en Bogotá por la muerte de Javier Ordóñez y el futbolista dejó un extenso mensaje de reconciliación.

Lea también: Barcelona confirmó fecha y sistema para elegir su nuevo presidente

“No es que cueste apoyar, sino que hay falta de unidad en algunos casos. Nosotros (con los compañeros) veníamos hablando de lo que pasó en Colombia y en Bogotá en la noche de ayer, pero hay cosas muy claras y es que el ser humano se ha acostumbrado a juzgar, a emprender justicia por mano propia y eso tampoco es lo correcto", señaló en primera medida.

“Hay personas que se equivocan, como lo hacemos todos a diario, hay veces que no hacemos lo que está correcto, pero no somos quien para juzgar a las personas que lo hacen. Hay muchos actos que deben ser condenados, pero no se debe generalizar una situación en la que incurren unas personas, un individuo, y decir que todas las personas del gremio hacen lo mismo”, agregó sobre los mensajes contra la policía.

De interés: América sigue buscando refuerzos: otro delantero de quilates fue ofrecido

Y cerró haciendo un llamado a la unión: “Esta es una bonita oportunidad para decirle al país que rechazo cualquier acto de violencia en general, sino que debemos unirnos y ser uno solo. No son policías y ciudadanos, no somos blancos y no somos negros, sino que somos uno solo, todos merecemos respeto”.

En materia deportiva, ratificó su compromiso con el club y la ilusión de pelear en el FPC: “Seguiré siendo el capitán de Millonarios, es una labor de la cual aprendo todos los días. Ahora que llega Matías de los Santos es una alegría tener a un líder y una persona que nos respalda. En este momento no me veo en otro equipo que no sea Millonarios. Sé que me falta una alegría aquí. Qué Dios me tiene otra alegría con Millonarios”.