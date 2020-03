Jhon Velásquez cuenta cómo va su recuperación con Santa Fe

Una de las bajas más importantes que ha tenido Santa Fe en los últimos meses ha sido la no presencia de Jhon Velásquez, jugador clave en el estilo de juego ‘cardenal’, que tras una lesión no pudo seguir jugando con el equipo. No obstante, el club rojo espera poder tenerlo prontamente en su plantilla.

En charla con Win Sports, Velásquez asegura que ha aprovechado cada momento para potenciar sus habilidades y superar el desgarro en el pubis izquierdo que alargó su recuperación varias semanas y evitó que pudiera estar en los últimos encuentros del equipo. Incluso, él dice que el apoyo de los hinchas se ha convertido en algo clave para poder superar cada uno de los obstáculos y estar listo para la competencia, eso sí, está dispuesto a seguir sometiéndose a completo cuidado para evitar el contagio de coronavirus.

El jugador ya estaba haciendo trabajos diferenciados con el equipo, pero ahora continuará su recuperación en la casa para estar listo en dos semanas y superar así los inconvenientes físicos.

Velásquez, de 24 años y con pasado en Patriotas, se convirtió en una de las figuras de Santa Fe desde el año pasado. De la mano del técnico Harold Rivera, el jugador ha brillado en el equipo. No más durante el 2019 jugó 2473 minutos en 36 partidos y marcó 4 goles en el campeonato.

Santa Fe es tercero del campeonato con 13 puntos en ocho encuentros jugados, tres ganados, cuatro empatados y uno perdido. La diferencia de gol que tiene es de cinco tantos a favor.