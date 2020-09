Johan Arango: la propuesta que le hizo a Tulio Gómez para llegar al América

Johan Arango revive su carrera en Binacional de Perú. Luego de ver cerradas las puertas en Colombia por su fama de indisciplinado, el atacante retoma su mejor nivel en el país andino. Sin embargo, el jugador no oculta su amor por el América de Cali, club al cual estuvo a punto de volver en 2019, pero donde recibió el no de la directiva por los riesgos que implicaba, teniendo en cuenta su comportamiento.

Así lo confesó el propio jugador en el programa ‘De Grueso Calibre’, afirmando que se ofreció para llegar al club de sus afectos, sin importar el sueldo que le pagaran. “Yo me senté con Don Tulio y prácticamente, por jugar en el equipo, me le estaba regalando. Les dije: "páguenme lo que quieran, hágame el contrato como quiera". Arango también señaló que dicha reunión se llevó a cabo a finales de 2019.

“En ese momento no quiso y ahora que estoy haciendo las cosas súper bien, obviamente no me voy a regalar tampoco", agregó el jugador, quien ya cuenta con 29 años, luego de pasar por clubes como el propio América, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Once Caldas, Juárez de México, o el Deportivo Pasto.

Actualmente se encuentra jugando con el Binacional de Perú. Suma nueve partidos en el campeonato local de primera división de ese país y ya cuenta con un gol en su haber. En la Copa Libertadores ha disputado cuatro encuentros, el ultimo de ellos ante River Plate, conjunto que goleó a Binacional en la cuarta fecha del grupo D.