Johan Arango y la confesión que hizo sobre Atlético Nacional

Johan Arango habló en un live en su cuenta de Instagram sobre su futuro deportivo. El colombiano, que hoy juega en el Deportivo Binacional de la Liga 1 de Perú, confesó que le gustaría regresar al fútbol colombiano y ve con muy buenos ojos ponerse la camiseta verde de Atlético Nacional.

"Jugaría en Nacional, obvio, ¿a quién no le gustaría jugar en el verde?", confesó el polémico mediocampista, que también admitió que su carrera no ha podido brillar porque él ha tenido problemas de indisciplina que evitan su desarrollo. "Por indisciplina no estoy más lejos. Tengo mucho fútbol por dar. La verdad yo he sido muy loquito, en mi carrera he tenido muchas cosas que ¡uf!, pa’ qué", resaltó Arango.

Asimismo, el mediocampista de 29 años tiene otro sueño en lo que queda de su carrera: jugar en Europa. Incluso, Arango contó que cuando estaba en el Once Caldas estuvo cerca de ir al balompié de Italia, pero la negociación se cayó.

"Mi sueño era ser profesional, debutar en primera e ir a Europa. Ahora solo falta ir a Europa. En un momento la Sampdoria ofreció tres millones de euros por mí, pero el dueño de mis derechos en ese momento, Once Caldas, pidió cinco millones y no me vendieron", puntualizó.

Cabe recordar que el último paso positivo de Arango por el fútbol colombiano fue en Independiente Santa Fe; el volante se destacó en varios juegos, pero después su fútbol se apagó.