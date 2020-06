Jorge Artigas se pronunció frente al regreso del fútbol en Colombia

En medio de la incertidumbre respecto a lo que sucederá con el fútbol en Colombia, el director técnico de Cúcuta Deportivo, Gustavo Artigas, afirmó que es difícil no estar compitiendo, por lo que señala que el regreso del fútbol les dará tranquilidad. De igual manera, el estratega aseguró que, de momento, el club les ha cumplido con los acuerdos salariales y la promesa es que esta semana se cancelará el pago correspondiente al mes de abril.

En primera instancia, Artigas aseguró que, pese a que es una buena noticia el regreso de Jhonatan Agudelo, no está seguro que el delantero vuelva a la institución, tal como el propio futbolista lo dejó ver. "Es una buena noticia, pero no es seguro que vuelva a la institución, así que todavía no podemos afirmar nada", concluyó Artigas al respecto en palabras con 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

Posteriormente, respecto al presente complicado, afirmó: "La situación del Cúcuta preocupa de entrada. Hasta el momento la mayoría cobró completo marzo y abril lo pagarían esta semana. A mí me gusta que los muchachos estén enfocados en fútbol y para exigirles esto me toca esperar que cumplan. Sin jugar es muy difícil todo. En este momento no te ampara nada, pero jugar te da más tranquilidad".

Sobre la posibilidad de que haya salida de jugadores, Artigas considera que debe esperar qué se determina a través del regrlamento: "Con los tres jugadores que cumplen contrato toca ver qué pasará, pero todo depende de cómo se asuman las nuevas reglas. Andrés (Escobar) ya lo conocía y hablamos claro con él, yo lo veo comprometido con el equipo y luego de la lesión no pudo jugar el último partido".

Finalmente, sobre la sede de entrenamiento y el mal estado del estadio General Santander, señaló: "Lamentablemente me enteré de lo del estadio, es algo que causa mucha tristeza porque la gente de la ciudad lo que más quiere es ver al equipo. Sin duda estamos viendo otras posibilidades, Comfanorte es una de las mayores oportunidades, yo he hablado con el rector y las personas encargadas, por lo que sería ese el lugar, ya que dentro de lo que se ha visto de la ciudad ese es el mejor lugar".