José Moya habló de su regreso a Santa Fe y mostró sus ganas de ganarse un lugar

Luego de que Santa Fe y Deportes Tolima no pudieran llegar a un acuerdo por el traspaso en totalidad de José Moya, el defensor se vio obligado a regresar a la capital del país para reintegrarse al equipo cardenal tal como lo hizo el miércoles 1 de julio. Moya, quien tuvo un gran paso por el cuadro dirigido por Hernán Torres, buscará ganarse un lugar en la zaga del entrenador Harold Rivera aprovechando que puede jugar por ambos perfiles y mostrando sus condiciones.

"No se pudo llegar a un acuerdo en la parte contractual, en porcentajes con lo que tenía Santa Fe. Con mi empresario hablamos y decidimos volver. Es importante este regreso, siempre pienso en la oportunidad de jugar y Santa Fe me abrió las puertas cuando apenas estaba empezando en el fútbol profesional. Ahora vuelvo con más experiencia, me siento con buen nivel y quiero llegar a ganarme un lugar en el equipo de Harold Rivera", arrancó asegurando Moya a 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

Luego, agregó: "Con Santa Fe tengo contrato hasta el 31 de diciembre de este año y uno siempre es respetuoso, por lo que la prioridad la tiene Santa Fe en caso de que algún club llegue a negociar por mí. A mí Méndez me dijo que me presentara el 1 de julio y así lo hice, por lo que estoy esperando a presentarme a Harold Rivera y al resto de compañeros".

Sobre el momento que está viviendo, el defensor señaló: "Es difícil prepararse así, pero hay que aprovechar lo que se puede hacer ahora. Apenas nos dejen volver a cancha tocará prepararse de la mejor manera para volver a jugar fútbol. Me siento en mi mejor nivel, me he cogido confianza con Deportes Tolima y la idea es ganarme un puesto a punta de sacrificio. En Tolima me fue bien respecto a las lesiones, en Santa Fe, cuando estuve, me golpearon duro, pero ojalá pueda competir de manera ideal".

Finalmente, refiriéndose a la competencia que tendrá en el equipo cardenal, remarcó: "En Santa Fe la competencia es linda, eso me ayudó a mí cuando fui a Tolima y cuando uno ve tanta competencia es cuando mejor debe trabajar y mejor debe jugar. Así que en Santa Fe la idea es llegar, esperar la oportunidad y cuando la tenga aprovecharla porque es algo parecido al arquero que juega muy poco".

Así que concluyendo, añadió sobre sus técnicos: "A mí siempre me costó jugar por izquierda, pero cuando llegué a Tolima el 'profe' Gamero me dijo que tenía que jugar por la izquierda y poco a poco me empecé a tomar confianza. A mí, donde me pongan, trataré de jugar y dar lo mejor de mí. El 'profe' Hernán es intenso y es un técnico al que le gusta ser rápido en su equipo".