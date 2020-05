José Ortiz confirmó su futuro y le dejó un mensaje a Millonarios en Instagram

La novela de la crisis en Millonarios ha llegado a su fin. El futuro del costarricense José Guillermo ‘Tico’ Ortiz se ha resuelto y el atacante no continuará en el cuadro capitalino, puesto que su contrato vence en el mes de junio y en el club no hay dinero para hacer uso de la opción de compra que reposa por él.

Así lo confirmó el propio futbolista a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo al club y los fanáticos por el año vivido en la institución, pero confirmando que Millonarios y Herediano no pudieron llegar a un acuerdo.

Lea también: La advertencia de Muriel a Duván Zapata en la 'pelea' por la titular en Atalanta

“Bueno, como ya todos saben, no continuo en ‘Millos’ por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, los directivos decidieron no ejercer la opción de compra. Quiero darle las gracias al ‘profe’ Pinto (Jorge Luis) por confiar en mi trabajo por traerme a este hermoso país y a este gran club como lo es Millonarios”, señaló en primera medida.



Gracias a mis compañeros por toda la ayuda que me brindaron en este tiempo, especialmente a la familia Silva, Arango y Pérez en su momento; les deseo lo mejor del mundo en lo futbolístico y en lo personal. Gracias a los doctores, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionista, y utileros: son personas increíbles”, continuó agradeciendo el delantero.

De interés: James habría tomado una decisión y la directiva del Real Madrid ya lo sabe



“Y por último gracias afición por el apoyo que me dieron desde el día 1 hasta el día de hoy, siempre los voy a llevar en mi corazón, son una afición espectacular que apoya en los malos y buenos momentos. Quiero que sepan que siempre trate de dar el máximo en cada partido, que sabía en la institución que estaba y la responsabilidad que tenía de hacer bien las cosas. Espero volver a encontrarnos pronto”, finalizó Ortiz, quien llegó a Millonarios en junio bajo el mando de Jorge Luis Pinto.