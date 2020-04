El lateral derecho de 31 años Juan Camilo Angulo Villegas ha sido uno de los futbolistas del fútbol colombiano en dicha posición que ha tenido mejor rendimiento en los últimos años desde que volvió a América de Cali en 2016. Sin embargo, el zaguero, a pesar de ser referente y en su momento del cuadro 'escarlata' no continúo en los 'diablos rojos' y curiosamente se unió para la temporada 2018 al rival de patio, Deportivo Cali.

El hecho de cambiar de vereda generó que el defensor se ganara insultos de su exhinchada, sobretodo al ser anunciado como capitán del conjunto 'azucarero'.

Dos años después de su traspaso, Angulo reveló, en diálogo con J.J Miranda, que su intención era permanecer en América y renovar su contrato, pero, según él, el entonces presidente de la institución 'escarlata' y su dueño, Tulio Gómez, nunca se sentaron a negociar su vínculo, por lo que tuvo que aprovechar las ofertas que recibió para asegurar su futuro.

"Se presentaron oportunidades de otros clubes, obviamente mejores propuestas, al ver que no querían renovarme el contrato, sabiendo que me quedaba seis meses y que yo podía asegurar mi futuro; hablé con el presidente y el dueño, pero nunca me manifestaron una renovación y solo me decían que esperara. América tuvo la potestad de definir mi futuro, pero no quisieron", afirmó.

Por otro lado, el lateral diestro manifestó que los hinchas de América se acuerdan de él, más estando en la misma ciudad y constantemente recibe insultos, pero él trata demostrar tranquilidad.

“La gente te sigue y está en contra de uno, muchas veces las cosas no le salen y la familia es la primera afectada, tengo una hija de seis años y otro de diez que ya juega fútbol, pero uno trata de darles tranquilidad", señaló.