Juan Carlos Osorio, con una irónica disculpa para los jugadores del Deportivo Cali

Atlético Nacional enfrentará a Independiente Medellín en el primer clásico ‘paisa’ del año con el objetivo de mantenerse en la punta del campeonato. Antes del emotivo partido, el club ofreció una rueda de prensa con el técnico Juan Carlos Osorio.

Antes de hablar del derbi, fue inevitable para el timonel tocar el tema de las supuestas agresiones verbales a los futbolistas del Deportivo Cali y sus constantes quejas por el bajo ritmo de juego efectivo en el fútbol profesional colombiano: "Entonces en ningún momento agredí, ni insulté a un jugador del Cali. Siempre los invité a que jugaran. Entonces si el pecado es invitar a competir a mis jugadores e invitar a jugar a los rivales, pues ofrezco disculpas".

Lea también: Osorio también señaló a jugadores de Nacional por "fingir" e "incitar al árbitro"

Y continuó defendiendo sus argumentos futbolísticos: “Esto no es a favor de Nacional, a favor de Juan Carlos Osorio. Es en pro del fútbol, de nuestro producto. Que tengamos una liga donde se jueguen 60 minutos, donde se compita con lealtad, con respeto y virilidad... Nuestro fútbol adolece de la competencia de otros países y otros deportes"

Posteriormente, hizo una invitación para que hinchas de ambos equipos acudan a clásico antioqueño: “Yo no veo por qué aquí en Colombia las familias no pueden ir a los juegos. Sería muy bueno que como muestra de la cultura que hay en nuestro país que este clásico lo celebremos en familia... Todos los juegos son muy emotivos, es muy lindo ver y me da mucha alegría que lo podamos compartir en paz. Que haya aficionados de ambos equipos. Eso podría mostrar la dignidad con la que jugamos al fútbol en Colombia".

De interés: Dimayor confirmó programación de la tradicional 'fecha clásicos' de la Liga

Y cerró ponderando a su rival de patio: En términos generales, muy meritorio lo que hicieron el año anterior ganando la Copa. Sabemos que vamos a enfrentar a un buen equipo... Creo que tanto Aldo como Carlos Villagra, le han impregnado al equipo combatividad, es un equipo que aparte de tener jugadores muy atléticos, tiene el talento suficiente como para explotar esa parte atlética".