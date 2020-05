¿Juan Carlos Osorio le tiró una indirecta a Reinaldo Rueda por 'su' Nacional?

Una de las voces más importantes del fútbol profesional colombiano por su experiencia y conceptos claros es la del técnico Juan Carlos Osorio, hoy en el banquillo de Atlético Nacional. El estratega es uno de los mejores de la Liga Betplay en la actualidad y tenía a su equipo como líder del certamen antes de la suspensión.

Osorio ‘mojó’ medios este lunes y dejó varias frases importantes en el contexto de Atlético Nacional, así como en la crisis del fútbol por la pandemia. Habló para ‘Múnera Eastman’ sobre sus dos periplos en el cuadro paisa y cuestionó el actuar de algunos futbolistas.

“Si llegamos a la final de la Copa Sudamericana, me quedo hasta el último día. Yo no le vuelvo a entregar ese proyecto a nadie”, fue una de las frases más picantes del estratega, recordando que meses atrás él mencionó que el título de Nacional en la Copa Libertadores 2016 tuvo un gran mérito suyo, pues se dio gracias a un equipo que él trabajó y maduró cuando perdió la final de Copa Sudamericana con River en 2014.

Además, Osorio hizo un llamado a los jugadores de fútbol y su seriedad en la forma de entrenar: “Uno no puede cuestionar la fe nadie. Pero hay una marcada diferencia entre la ayuda del ser superior y el rendimiento del atleta. No se puede pretender que yendo a misa cada día, y si no se entrena bien, vaya a rendir el domingo”.

Durante la crisis del fútbol colombiano por la suspensión de la Liga Betplay, que también goleó a Nacional, Juan Carlos Osorio fue el primero en reducir voluntariamente su sueldo y contribuir a la donación de recursos a las personas más necesitadas por la pandemia del covid-19; además de mostrarse reflexivo frente a la realidad del país y de la propia industria del balompié.