Juan Carlos Osorio se mantiene firme: así pide que se reanude la Liga Betplay

En medio de todos los esfuerzos que realiza Dimayor en aras de tener un protocolo sanitario aprobado por las diferentes entidades del gobierno y así tener de vuelta la actividad del balompié profesional, hay un debate en la sombra sobre qué podría pasar con la Liga Betplay.

Las opiniones son divididas, según la conveniencia. Algunos piden que se reanude el certamen que ya estaba en curso que se suspendió en la octava jornada; esto para respetar el trabajo de los primeros meses y sus puntajes. Otros prefieren cancelar este torneo y hacer un nuevo con condiciones atípicas por la pandemia.

“Me frustraría iniciar otro campeonato. Somos líderes por méritos propios y eso no lo podemos debatir, pero tampoco aceptaría que nos dieran el título”, sentenció el técnico de Nacional en diálogo con ‘Múnera Eastman’.

Cabe señalar que Atlético Nacional es el líder de la Liga Betplay y firme candidato para mantenerse entre los cuatro primeros de la clasificación que daba cupo a las semifinales, aunque esto se podría ampliar a ocho equipos. Semanas atrás, Osorio había expresado la misma postura sobre el futuro del FPC.

“El fútbol pasó a ser lo que es: a estar detrás de la salud y detrás de las necesidades diarias del colombiano… Uno no puede cuestionar la fe de nadie. Pero hay una marcada diferencia entre la ayuda del ser superior y el rendimiento del atleta. No se puede pretender que yendo a misa cada día, y si no se entrena bien, vaya a rendir el domingo”, también mencionó el timonel en una entrevista que dejó varias frases para analizar.