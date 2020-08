Juan Carlos Osorio: sus críticas a varios extranjeros en el fútbol colombiano

Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, habló en entrevista con ‘En La Jugada’ fin de semana sobre sus últimas declaraciones respecto a la cantidad de extranjeros en el fútbol colombiano.

Y es que, para Osorio, es más importante la noticia de la falta de empleo de muchos entrenadores que no son tan conocidos, que la posible salida de Lionel Messi del Barcelona.

"Usted me lo pregunta con muy buena intención, cosa que no hacen otros... Estoy de acuerdo con que Messi sea el mejor del mundo, pero me sostengo en lo que dije: esa noticia es irrelevante. Obviamente que ustedes están en la responsabilidad de hablar de ese tema, pero hay cosas mucho más urgentes que eso. La actualidad del fútbol formativo en Colombia, lo que pasa con los entrenadores de equipo de barrio. A mí me llaman todos los días desesperados porque no tienen con qué pagar el arriendo", dijo el entrenador.

"Aquí hay un gremio de entrenadores profesionales. Hay muchos con el talento suficiente para dirigir cualquier equipo en Colombia. Estuvimos 6 meses en pandemia y no nos dictaron ningún curso de actualización", agregó.

El técnico de Nacional criticó que muchos clubes le den la oportunidad de entrenar a varios extranjeros que al fin de cuentas no le aportan algo nuevo al fútbol colombiano, en cambio sí aprovechan para aprender e irse después a sus países.