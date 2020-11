Juan Carlos Osorio: tres pecados que lo condenaron en Nacional

Se confirmó lo que desde hace varios días se venía rumorando. Juan Carlos Osorio renunció a la dirección técnica de Atlético Nacional y culminó su segundo periodo en la institución antioqueña. Aunque hubo ilusión al comienzo, los resultados y el desempeño del equipo fueron mermando la expectativa de los aficionados, quienes poco a poco comenzaron a criticar el trabajo del entrenador risaraldense.

Vea también: Juan Carlos Osorio renunció y ya no es el técnico de Nacional

Luego de haber ganado tres títulos consecutivos en su primer paso por Nacional, Osorio arribaba con la idea de retomar el camino de los éxitos en el equipo. Sin embargo, cometió varios errores que le impidieron salir adelante durante el último año.

La planificación de la nómina

Juan Carlos Osorio diseñó la plantilla de Atlético Nacional. Fue él quien aprobó cada una de las contrataciones. No obstante, los jugadores pedidos jamás dieron la talla y no estuvieron a la orden de lo que esperaba el estratega. Osorio se fue quedando sin argumentos partido tras partido con el rendimiento de sus dirigidos. A ello se sumó que no tuvo en cuenta a otros futbolistas del equipo como es el caso de Nicolas Hernandez, a quien no incluyó en los planes, a pesar del buen desempeño que tuvo el zaguero, tanto en Nacional como en su corto paso por Santa Fe.

Las rotaciones de Osorio

Por supuesto, no podía faltar el tema de las rotaciones para explicar el paso de Osorio por Nacional durante este 2020. Sin mayor competencia a nivel internacional, el entrenador se mantuvo firme en su idea de ajustar la nómina titular partido tras partido, dependiendo del rival que tuviera al frente. En muchos casos sonaba más a capricho y no a una determinación técnica y táctica.

Le puede interesar: Ojo Nacional: los tres rivales que le quedan para clasificar

Fue más lo que habló

Finalmente, Juan Carlos Osorio en muchos casos era más noticia por lo que decía en la rueda de prensa que por el rendimiento que mostraba Atlético Nacional en la cancha. En esta ocasión, fueron reiteradas sus frases llamativas y sus polémicas respuestas, mostrando el enfado con las preguntas que le hacían los periodistas al final de cada juego.