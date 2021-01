Juan Cruz Real opinó sobre la posible llegada de Moreno, Mendoza y Rodallega al América

Luego de que varios nombres del fútbol exterior han sonado para reforzar al bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano, el estratega de América, Juan Cruz Real salió a dar su opinión sobre la posibilidad de que Hugo Rodallega, Dayro Moreno y Stiven Mendoza lleguen a vestir los colores del cuadro ‘escarlata’.

“En los tres casos son jugadores que tiene recorrido, pero es como todo, hay jugadores que encajan más que otros. Nosotros tenemos que pensar, no solamente en el nombre que puedan tener, sino en que nos puedan aportar a nosotros desde el modelo de juego”, sostuvo el argentino al medio Zona Libre de Humo.

A pesar de resaltar que son jugadores reconocidos en el mundo del fútbol, el técnico campeón no quiso decir cules serían los jugadores que “serían necesarios” dentro del club vallecaucano: “Sí, hay dos de ellos que serían necesarios, pero igual no les voy a revelar el nombre porque no corresponde. Son jugadores que están afuera del club y eso es algo que manejamos internamente. Por respeto a los futbolistas y al club voy a ser muy cauto”.

Hay que recordar que los tres futbolistas mencionados anteriormente, expresaron a través de los medios nacionales y redes sociales sus intenciones de jugar en el cuadro de Cruz Real.



¿Qué dijeron Rodallega, Moreno y Mendoza?

El delantero de Chicoral, Tolima, Dayro Moreno resaltó que si la posibilidad de jugar con América de Cali se daba, era bienvenida, puesto que el conjunto ‘escarlata’ es un equipo grande y además el campeón de Colombia.

Por los lados de Hugo Rodallega, el delantero manifestó que le gustaría vestir los colores del cuadro vallecaucano y por ende, la junta directiva junto al cuerpo técnico debería revisar si lo necesitan en el equipo.

Mientras que ‘Makelele’ Mendoza, quien ya vistió los colores del equipo en la temporada del 2012, publicó en sus redes sociales que si hacían un contrato verbal con él (haciendo referencia a lo sucedido con Edwin Velasco) lo respetaría para jugar con América de Cali.