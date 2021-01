Juan Cruz Real pidió más refuerzos y habló del presupuesto que tiene América

América de Cali ultima detalles para su debut en la Liga Betplay contra Rionegro Águilas, pero desde el cuerpo técnico y la directiva se siguen buscando refuerzos y alternativas para encarar la triple competencia y poder superar la alta vara que ellos mismos se han fijado en aspectos deportivos.

Así lo manifestó el técnico Juan Cruz Real, quien pidió más fichajes, pero se mostró tranquilo con su grupo de jugadores para este año basado en el proceso que los hizo campeones en 2020 ante Santa Fe.

Lea también: Habló Enrique Camacho: el sobrepeso de Guarín y el pedido de nuevos refuerzos

“Del América de Cali de este año tenemos un poquito menos que del 2020, nos hace falta el remplazo de Velasco y Arias… América es un club grande, pero no maneja los recursos que tiene Junior o Nacional”, señaló en primera medida el timonel argentino en el programa ‘Zona Libre de Humo’.

“Debemos apostar a dar un salto de calidad, no me puedo poner a pedir 3 o 4 jugadores de nombre porque se cómo está el club… pero nosotros tenemos que ser realistas con la situación del club, hemos clasificado a 2 Copas Libertadores seguidas. Las expectativas tienen que ir de la mano con las herramientas que tenemos en la actualidad", agregó.

De interés: Liga Betplay, fecha 2: el partido entre La Equidad vs Nacional ya tiene estadio

Y siguió enfatizando en los refuerzos: “Los equipos acá se están reforzando, nosotros en América de Cali no podemos quedarnos atrás… Yo no estoy pidiendo que incorporemos 4 o 5 jugadores con un costo muy alto porque no podemos hacerlo, pero si 1 o 2 jugadores que nos den ese salto de calidad".

Y cerró hablando sobre su deseo de contar con Stiven Mendoza en su equipo: “Es un jugador que siente la camiseta, tiene sentido de pertenencia, quiere jugar en el club y es un caso parecido al de Adrián Ramos, pero más joven… Nosotros queremos jugadores que quieran estar en América de Cali y quieran competir, nadie tiene su puesto asegurado”.