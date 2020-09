Juan Cruz Real pidió Selección Colombia para Duván Vergara y el jugador respondió

Luego de una semana difícil tras perder la Superliga con Junior y caer en la Copa Libertadores a manos de Internacional de Portoalegre, América de Cali se reencontró con el triunfo enfrentando a Bucaramanga en el Pascual Guerrero y dio algo de tranquilidad a un convulsionado club.

Tras el partido, Juan Cruz Real acudió a la rueda de prensa junto a Duván Vergara, ambos hicieron un balance positivo del juego y el timonel argentino pidió Selección Colombia para su jugador estrella.

“Quiero agradecer a los jugadores, están en un buen rendimiento, jugaron un partido muy serio, salvo los 10 últimos minutos con el gol del descuento del rival que tomó impulso. El equipo jugó un futbol dinámico, ofensivo, obviamente hay que seguir mejorando cosas. Es un triunfo de los jugadores que se tomaron el partido con mucha seriedad”, señaló en primera medida Juan Cruz Real.

Luego lanzó la frase de la noche: “Duván Vergara ha tenido muy buenos partidos y ojalá pueda tener en un futuro la oportunidad de integrar la Selección Colombia, lo merece”.

Asimismo, respaldó a sus dos arqueros: "Cuando recibimos goles o hacemos goles esto es del grupo, todos somos culpables cuando cometemos errores. Siempre el arquero es el que termina pagando los platos rotos, nosotros confiamos en nuestros arqueros".

Por su parte, Duván Vergara también se refirió a su rendimiento y al timonel: "Estoy contento por los goles, pero esto es un trabajo de equipo, más del grupo y del trabajo que tenemos, los goles llegan solos. Yo le dije al 'profe' que quería jugar, tener esa continuidad. Ahora me siento bien y en estas alturas con torneo internacional a uno no le puede doler nada (su salida fallida al exterior), yo me siento muy bien en este equipo".