Juan Cruz Real puso condiciones para la llegada de refuerzos a América de Cali

América de Cali inicia un nuevo ciclo en medio de la suspensión de la Liga Betplay, puesto que ahora tiene en su banquillo al técnico argentino Juan Cruz Real, quien llegó gracias a Tulio Gómez tras la sensible salida de Alexandre Guimaraes.

El DT estuvo en Win Sports TV y respondió a una de las grandes dudas en el entorno de América de Cali, la llegada de algunos refuerzos tras la salida de hombres importantes como Matías Pisano y Michael Rangel, el estratega señaló que no se resignan a esa posibilidad, puesto que ahora Dimayor ampliaría el cupo de 27 a 30 jugadores por plantilla.

“Lo más importante es que podamos sostener el plantel que hay ahora, siempre vamos a estar con la posibilidad de aceptar un jugador que pueda llegar, siempre y cuando el club lo pueda incorporar”, señaló en primera medida.

“Yo no soy muy partidario de traer jugadores por traer, no me gusta superpoblar una plantilla, así que como estamos hoy, a pesar de que han salido jugadores importantes y que la plantilla es más reducida, es una plantilla muy competente para el medio local y si llegara algún jugador en una posición específica que realmente necesitemos, bienvenido, pero estamos muy conformes con el plantel que tenemos y tenemos mucha confianza en ellos”, agregó el estratega.

Sobre la actualidad de América, señaló: “El equipo está bien, con muchas ganas, entrenando muy bien y tratando de visualizar lo que va a ser el inicio del campeonato. Estamos con muchas ganas, preparándonos y esperando el poder competir lo antes posible. Complementamos 24 sesiones, encontré un grupo muy trabajador, con ganas de seguir evolucionando y con capacidad de aprendizaje, todo lo que pueda decir es positivo, estamos trabajando muy bien, los jugadores se están adaptando bastante rápido a lo que estamos pretendiendo como modelo de juego”.

Y quiso suavizar el impacto de las diferentes bajas que ha tenido el equipo escarlata en el mercado: “A pesar de que han salido jugadores importantes, América tiene una nómina muy competitiva para lo que nosotros buscamos y si tenemos la posibilidad de que todos los que están se queden, indudablemente eso nos va a ayudar. Nosotros a lo que tenemos que apuntarle es a representar la institución a la altura que exige este club. Es muy importante sostener el prestigio que ellos lograron”.