América de Cali prepara su equipo para debutar en el fútbol colombiano en este 2020 e intentar defender su título. El primer obstáculo del conjunto 'escarlata' es Alianza Petrolera, equipo que lo visitará.

Precisamente para dicho compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes alista su onceno, el que precisamente debutará en una temporada cargada de grandes desafíos como el regreso a la Copa Libertadores.

Sin embargo, hay una noticia que le preocupa al elenco americano de cara a este juego y tiene que ver con el jugador Juan David Pérez, quien no podría participar en dicho compromiso. ¿La razón? No le ha llegado el transfer desde el Celaya de México, club que era dueño de sus derechos deportivos. Por ende mientras no se sume ese papeleo, el extremo no será tenido en cuenta.

Cabe recordar que el América compró el 50% de los derechos del colombiano, hecho a tener en cuenta porque cuando este estaba en Millonarios era en condición de préstamo.

El atacante se destacó durante 2019 en Millonarios, más exactamente en el primer semestre, momento donde fue pieza fundamental en el andamiaje del equipo capitalino en la gran campaña de los 50 puntos. Para el segundo semestre cayó en su nivel competitivo y al final, pese a los esfuerzos del 'embajador' por retenerlo, terminó en el América.