Juan David Pérez se va de América: su nuevo equipo y las razones de su salida

Todo parece indicar que el bicampeón de Colombia, América de Cali, ya tendría decidido el futuro de Juan David Pérez. El equipo vallecaucano dejaría que el extremo Pérez juegue esta temporada en el equipo antioqueño, Águilas Doradas.

Según trascendió en las redes sociales, el equipo que dirige el nuevo estratega Hubert Bodhert contará con Pérez, ya que Juan Cruz Real no lo tendrá en cuenta y por ende, las directivas de los ‘escarlatas’ decidieron prestarlo para que retome su nivel futbolístico.

Y es que el paso de Juan David por las toldas ‘rojas’ no fue el mejor, puesto que en lo corrido del 2020, el nacido en Montelíbano solamente disputó 17 partidos (diez por la Liga Betplay, dos por la Superliga y los cinco restantes por la Copa Libertadores). No obstante, estas presentaciones de Pérez no impresionaron al estratega Juan Cruz Real, quien no lo tuvo en cuenta en los demás partidos que jugó América.

Hay que recordar que el extremo llegó en condición de compra al conjunto vallecaucano, luego de su paso por Millonarios, donde tuvo algunas buenas actuaciones bajo la batuta de Jorge Luis Pinto. Sin embargo, al final no renovó.

Cabe resaltar que Águilas Doradas será el décimo club de Pérez en su carrera deportiva, tras su paso por diferentes clubes de la Liga Mx y el rentado nacional. Así mismo ha quedado campeón con el Junior de la Copa Colombia (2015) y con el América en la Liga Betplay.