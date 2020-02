Juan Pablo Ramírez fue confirmado en su nuevo equipo tras salir de Nacional

Una de las últimas salidas en Atlético Nacional de cara a la temporada 2020 fue la de Juan Pablo ‘indio’ Ramírez, atacante que no había tenido un buen presente en los recientes semestres, pero que decidió quedarse en el verde tras la llegada del técnico Juan Carlos Osorio. Sin embargo, su situación con el timonel cambió drásticamente y decidió partir.

Luego de manifestar su inconformismo en el cuadro antioqueño y darse su salida, fue confirmado como nuevo refuerzo del Cúcuta Deportivo para 2020, club que se había interesado en él desde el mes de diciembre al igual que Independiente Santa Fe. El futbolista llega a un panorama totalmente diferente, pero en busca de continuidad.

Cúcuta Deportivo atraviesa una difícil situación deportiva ubicándose en la parte baja de la tabla de posiciones y administrativa con varias deudas del club, estando en la mira del Ministerio del Deporte y con salarios atrasados en algunos jugadores actuales y salientes de la institución. A eso se le suma la reciente salida del técnico Jairo Patiño en la quinta jornada y el arribo del técnico argentino Jorge Artigas.

Cabe señalar que el ‘indio’, salió de Nacional con notoria molestia y dejó unas palabras que no cayeron bien en la institución: "Mucha gente piensa que Nacional es lo mejor, indiscutiblemente en lo administrativo son lo mejor, pero como hablaba con Cardona lo de adentro nadie lo sabe. Quiero mostrar mi fútbol, no me siento bien en Nacional y por eso es el deseo de buscar un nuevo aire".