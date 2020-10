Jugador de Cúcuta reveló uno de los problemas del equipo y teme por su trabajo

Cúcuta Deportivo no afronta un buen presente en el campeonato local después de perder 0-3 en condición de local ante Deportes Tolima y registrar de esta manera su tercera derrota consecutiva en la Liga BetPlay Dimayor.

Adicionalmente, el equipo 'motilón' conserva los problemas que se han informado desde hace algunos años con respecto al no pago del salario de sus jugadores y otras deudas que le han impedido oficializar como local en el estadio General Santander de Cúcuta y que lo tienen afrontando un proceso que podría conllevar a la liquidación de la institución.

Lea también: Tolima goleó a Cúcuta y sigue líder en la Liga BetPlay

Este domingo, luego del partido contra Tolima, Gilberto 'Alcatraz' García, uno de los futbolistas con mayor recorrido y experiencia del plantel 'motilón', dejó a la luz otro problema con el que cuenta Cúcuta Deportivo, sus compañeros y el entrenador Jorge Artigas.

Y es que en la rueda de prensa posterior al encuentro, García aseguró que para el próximo compromiso, frente a Once Caldas, el equipo de Norte de Santander solo tendrá 15 jugadores disponibles.

No hay derecho q hagan esta payasada con nuestro equipo. Aplaudo la valentía de Alcatraz, aplaudo a cada uno de los jugadores q pone la cara en el campo muchas veces sin sueldo; que sale a defender un equipo que vive sometido a un chantaje emocional ... pic.twitter.com/rkX4RTsWd0 — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) October 11, 2020

"Las limitantes que tenemos, el día miércoles vamos a estar con 15 jugadores disponibles, que es algo que no pueda pasar en un club profesional, es algo inaudito, es algo que se preveía antes de la pandemia y nunca se tomaron cartas en el asunto, nos está pasando factura ahora. El torneo siempre va a terne sanciones y lesiones, pasa en todos los planteles, pero si uno tiene un plantel adecuado y numeroso se puede suplir, no sé que vaya a pasar con lo que estoy diciendo, si me cuesta la salida del club lo asumo con toda la altura, por que he dejado todo, por que me he entregado el máximo, lejos de mi familia y seres queridos, pero con amor a la profesión, si esto me va a costar la salida me voy con la cabeza arriba y orgulloso de mis compañeros", dijo el futbolista.

Le puede interesar: Boyacá Chicó derrotó a Medellín en discreto partido en Tunja

Adicional a lo revelado por García, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales denunció que por la falta del pago de sus salarios, en algunos casos cuatro meses y en otros tres, los futbolistas y sus familias están a punto de ser desalojados de sus viviendas.

Por otro lado, manifestó que en la reanudación del campeonato los directivos de Cúcuta hospedó a sus jugadores en una finca en Armenia, pero con el agravante de tener cuatro jugadores por habitación y sin medidas de bioseguridad.