Jugadores del Caldas rechazan suspensión del contrato de once compañeros

Mediante una comunicación oficial, los jugadores del Once Caldas mostraron su descontento con la medida tomada por el club de suspender los contratos de once compañeros, según lo que explicó el equipo, porque no se llegó a un acuerdo para la reducción de su salario en medio de la pandemia del Covid-19.

Lea también: América aseguró a una de sus figuras en medio de la cuarentena

Por esa vía, los jugadores aseguraron que nunca se generó un canal de comunicación adecuado entre las partes para llegar a un acuerdo y que, además, ellos como afectados enviaron, en varias oportunidades, diferentes propuestas que no fueron atendidas por las directivas del club.

"Desde el inicio de esta emergencia, hemos intentado llegar a acuerdos bilaterales pero no encontramos disposición de la otra parte, por el contrario, los mecanismos utilizados para el diálogo no fueron los adecuados y así lo hicimos saber", explican los jugadores.

Con relación a la opción que se planteó en el club, los jugadores de Once Caldas explican que solamente se manejó una posibilidad y que estaba muy alejada de las condiciones teniendo en cuenta los contratos que se habían firmado.

"La única propuesta que se nos planteo fue la rebaja salarial de nuestros ingresos, sin remuneración futura, propuesta que no tenía en cuenta los compromisos que nosotros, como cabezas de familia, hemos adquirido de acuerdo a nuestros ingresos mensuales", explican los deportistas.

En la comunicación que hacen los deportistas también hablan de las respuestas que recibieron por parte de las directivas del club con relación a lo planteado desde el inicio de la emergencia.

Le puede interesar: Catalina Usme: "El fútbol femenino parece un tema vetado para Dimayor y dirigentes"

"La última de nuestras propuestas no fue nisiquiera analizada, la respuesta fue: 'Ya es tarde porque ya procedimos de acuerdo a la ley al comunicar al Gobierno la decisión a tomar la próxima semana y la cual será informada a cada empleado con el cual no llegamos a un acuerdo'", dice el comunicado.

Finalmente los jugadores rechazan la medida tomada por el club, comunicada en las últimas horas y que se traduce en la suspensión de algunos contratos, por lo que esperan una pronta solución a esta situación que los afecta a ellos y a sus familias.