Julio Comesaña explicó las razones por las que no tuvo en cuenta a Rangel

La salida de Michael Rangel fue un duro golpe para América de Cali, quien tuvo que ver cómo partía su delantero estrella de 2019, luego de no asegurar que no tenía cómo pagar su compra definitiva, por lo que el jugador tuvo que reintegrarse a Junior, dueño de su pase y club en el que no tiene lugar entre los elegidos por Julio Comesaña, situación que generó algunas especulaciones, pero que el técnico uruguayo aclaró

Comesaña, quien no desconoce las características del futbolista, aseguró que la dirigencia espera una oferta por el futbolista. "Entendemos lo de Rangel, no se debe incorporar porque él está en una situación de espera de que la dirigencia y su representante le comuniquen si hay una oferta por él. Para mí fue una situación inesperda, porque no creo que a nadie se le haya pasado por la cabeza que un jugador sano, que salió goleador y que quedó campeón, haya salido del equipo en el que jugó sin hacer uso de ninguna opción y que nadie lo quiera", aseguró a la cadena ESPN.

Posteriormente explicó un poco más del porqué para no tenerlo en cuenta: "Lo mismo que pasa con Rangel, podría pasar con Teófilo, Sandoval o Borja. Ellos no son iguales en características, pero sí son hombres letales en el área, buenos definidores, jugadores que hay que hacerles juego. El problema yo siempre digo, no son los jugadores, sino quienes los contratamos. Algunas veces traemos a jugadores a equipos que no les sirven a ese jugador. Es muy difícil un equipo que lleva pelota hasta allá con toques cortos, circulación y que jugaba con el 9, se adapte a otro jugador. No es fácil decirle a ese equipo que vamos a jugar de manera diferente".

Con base en ello y, aunque todavía no está claro qué será del futuro de Rangel, quien no ha entrado en los trabajos de Junior, Julio Comesaña dejó en claro que no lo tendrá en cuenta y que por ahora se esperan más ofertas por él.