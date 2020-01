Julio Comesaña: las ocho bajas del Junior y la situación de Miguel Ángel Borja

Junior de Barranquilla consiguió un valioso empate en condición de visitante contra el Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca y sigue pisando fuerte con su nuevo equipo renovado y lleno de refuerzos. Sin embargo, Comesaña no pudo contar con varios de sus mejores jugadores y así lo hizo saber en la rueda de prensa.

“Tenemos cuatro jugadores en la Sub 23, más cuatro bajas, hoy llegamos aquí con 16 jugadores, me voy muy satisfecho porque en el segundo tiempo Junior jugó lo más parecido a los que siempre hacemos”, señaló el timonel uruguayo sobre la actuación de Junior en Palmaseca.

Sobre Miguel Ángel Borja y su ausencia en la titular de Junior, respondió: “Todavía no está en su mejor condición; Valencia (Carmelo), con su generosidad para moverse, y otros compañeros que están afuera como Sherman, aspiro a que podamos hacer cosas importantes”.

Luego se refirió al desarrollo del juego en el estadio de Palmaseca y lo que vio en Junior: “En el primer tiempo hubo un solo equipo atacando en la cancha, que circulaba el balón y atacaba; el segundo fue otra cosa, jugamos también ante un equipo que está en construcción, bastante parecido a nosotros, el Cali con jugadores nuevos y otros de la cantera. Ellos buscaron el partido en todo el primer tiempo, pero nosotros lo hicimos en el segundo, fue lo más parecido a lo que siempre hemos hecho”.

Y cerró llenando de elogios el trabajo de su colega Alfredo Arias: “Del Cali no me sorprendió la estructura, porque hizo un 4-2-3--1 pero sí la alineación, y nos sorprendió, porque hizo un gran partido en el primer tiempo. Teníamos dificultades con la tenencia de la pelota, el 4-3 no nos servía, esa fue la dificultad, ante un equipo que circulaba y sí tenía el balón, aunque no pudieron hacer el gol, eso nos ayudó a nosotros”.